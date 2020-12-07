20 yaş altı ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilir?

Corona virüs salgınında vaka sayıları artması nedeniyle, virüsün yayılmasında en etkin yaş grubu olarak gösterilen 20 yaş altı vatandaşlar için kısıtlamalar artarak devam ediyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

* Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen bir diğer kararın da 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı oldu.

CEZASI NE KADAR OLACAK?

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. İdare para cezası 900 lira olarak kurallara uymayanlara kesiliyor.

Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.