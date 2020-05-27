20 yaş altı sokağa çıkma izni bu hafta var mı? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

Ülkemizdeki normalleşme süreciyle birlikte gençler de sokağa çıkma yasağının biteceği günü bekliyor. Henüz yasak tamamen kalkmış değil. 20 yaş altındakiler için sokağa çıkma izni haftada 1 gün olarak veriliyor. Corona virüsü önlemleri gereği alınan bu kararla birlikte 20 yaş altı gençler de bu hafta dışarı çıkma izni olup olmadığını merak ediyor. 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Ancak 0-14 ve 15-20 yaş arası için belirlenen gün ve saatlerde haftada bir kez sokağa çıkma izni veriliyor. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma izni hakkındaki bilgiler…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altında bulunan vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yeni hafta için 15-20 yaş aralığında olanların 29 Mayıs'ta geçtiğimiz hafta düzenlenen esnetme kuralları ile aynı şekilde ve aynı saatlerde sokağa çıkış izni olacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de bazı sektörlerde atılan normalleşme adımları ile birlikte, yasakların ne zaman biteceği de merak ediliyor. Yasakların ne zaman sonlandırılacağı bilinmiyor. Kararın son gelecek corona virüsü verilerine göre alınacağı tahmin ediliyor.