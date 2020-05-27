20 yaş altı sokağa çıkma izni bugün mü? 0-14 yaş ve 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

Dört gün süren sokağa çıkma yasağı Salı gecesi itibariyle sona erdi. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar doğrultusunda, corona virüsü verilerinin azalmasıyla birlikte, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı vatandaşların belirli gün ve saatlerde, belirli şartla kapsamında sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Bugün 20 yaş altı vatandaşlar belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altında bulunan vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yeni hafta için 15-20 yaş aralığında olanların 28 veya 29 Mayıs'ta geçtiğimiz hafta düzenlenen esnetme kuralları ile aynı şekilde ve aynı saatlerde sokağa çıkış izninin olması bekleniyor.