20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0 – 14 yaş ve 15 – 20 yaş ne zaman sokağa çıkabilecek?

Ramazan bayramını da kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından da 20 yaş altındaki gençler sokağa yeniden belirlenen saatlerde çıkabilecekler. Peki, bu hafta 20 yaş altı gençler ve çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altında bulunan vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yeni hafta için 15-20 yaş aralığında olanların 28 veya 29 Mayıs’ta geçtiğimiz hafta düzenlenen esnetme kuralları ile aynı şekilde ve aynı saatlerde sokağa çıkış izninin olması bekleniyor.