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20 yaş altı sokağa çıkma ne zaman serbest olacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

Türkiye’de, corona virüsü yayılmasını önlemek amacıyla zaman zaman sokağa çıkma yasakları getiriliyor. 20 yaş altı vatandaşların, tüm Türkiye’de yaklaşık bir aydır sokağa çıkması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlarla, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında bazı değişiklikler yapılmıştı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman serbest olacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi saatlerde olacak? İşte detaylar…

12:50 -
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20 yaş altı sokağa çıkma ne zaman serbest olacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

Türkiye'de, corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı normalleşme adımları atılmış durumda. Kapalı olan işyerleri açılıyor, bazı alınan önlemler geri alınmaya başlanıyor. Peki, yaklaşık bir aydan fazla süredir tüm Türkiye'de sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı kişiler ne zaman sokağa çıkabilecek? Tüm ayrıntılar haberimizde…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hakkında açıklamada bulunmuştu. Alınan kararlara göre; 14 yaş ve altı 13 Mayıs’ta, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs saat 11.00-15.00 saatleri arasında, belirlenen kuralları uyarak ve yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecekler…

Ayrıca, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeye göre, pazar gününe denk gelen Anneler Günü için, cumartesi ve pazar günü çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde çalışabilecek.

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