20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 0-14 ve 14-20 yaşlarındakiler ne zaman sokağa çıkabilecek?

Türkiye'nin corona virüsü ile mücadelesi devam ediyor. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için sokağa çıkma yasakları geliyor. Hükümet yetkilileri tarafında, 4 Nisan günü 20 yaş altında bulunan kimselerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası, 20 yaş altında sokağa çıkma yasağında bazı değişiklikler olmuştu. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Öncelikle 20 yaş altında bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı son ermedi. Kabine toplantısı sonrası, 4 Nisan'dan beri devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, bazı gün ve saatlerde serbest kalmasına karar verilmişti.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Kabine toplantısı sonrası 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararlar alındı. Buna göre; Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.