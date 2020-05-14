20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 15 20 yaş arası sokağa çıkma izni bugün mü?

Corona virüsü salgınında normalleşme süreci devam ediyor. Resmi tatillerde ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması devam etse de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağında önemli kararlar alındı. Geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 0-14 yaş arası çocuklar belirli saatlerde sokağa çıkmıştı. Bu kez ise 15-20 yaş arası gençler belirlenen tarih, saat ve şartlar ile sokağa çıkabilecek. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında merak edilen tüm detaylar…

15-20 YAŞ ARASI GENÇLER NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.