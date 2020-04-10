20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü ile mücadele son hızla devam ediyor. Hükümet yetkilileri virüsün yayılma hızını önleyebilmek adına kısmi olarak sokağa çıkma yasakları getirmeye başladı. İlk önce virüs için en riskli yaş grubu olan 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı, Bilim Kurulu tavsiyesi ile virüsün yayılmasında kritik rol oynayan 20 yaş altına da geldi. Ancak İçişleri Bakanlığı dün akşam 81 ilin Valiliğine gönderdiği genelge ile 20 yaş altı sokağa çıkmaya yasağında değişikliğe gittiğini açıkladı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında nasıl değişikliler oldu? Sokağa çıkmak hangi şartlara bağlandı? 20 yaş altı izin belgesi e-devlet üzerinden alınabilir mi? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL DEĞİŞTİ?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında bazı değişiklikle oldu. Buna göre, ‘özel gereksinimi’ olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi. Genelgede, 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.

20 YAŞ ALTINDA ÇALIŞAN BİREYLER SOKAĞA ÇIKABİLİR

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı yeni genelge ile 18-20 yaş arasında bulunan ve çalışan gençler için de açıklama yapmıştı. 18-20 yaş aralığından düzenli bir işe sahip olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı belirtildi. Ancak bu kişilerin yanlarında çalışma belgesinin olması gerektiği de vurgulandı. Peki çalışma belgesi nedir? Çalışma belgesi e-devlet veya SSK üzerinden alınabilir mi?

ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Çalışma belgesi, 4857 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 28. maddesinde çalışma belgesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır. İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Çalışma belgesine e-devlet üzerinden ulaşmak mümkün değil. Aynı şekilde SSK'nın sitesinden alınabilen bir belge değil. 18-20 yaş aralığında bulunan ve sürekli bir işi olan kimseler belgeyi çalıştığı işyerinden temin edebilir.