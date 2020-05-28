Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

Corona virüsünde normalleşme süreci başlarken, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla da ilgili gelişmeler merak ediliyor. 014 ve 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağı 4 Nisan tarihinde başlamıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında da yeni kararlar alındı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?

20:14 -
Haberler Gündem
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

Türkiye’de corona virüsüyle mücadelede en önemli adımlardan biri de sokağa çıkma yasağı uygulaması oldu. Özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağıyla birlikte salgının yayılımı ciddi şekilde önlenmiş oldu. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında 20 yaş altı hakkındaki alınan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında yaşın 18’e indirildiğini açıkladı. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma izin tarihi…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? YASAK KALKTI MI?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağında yaşın 18’e indirildiği açıklandı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.”

Çarşamba Corona Cuma Cumhurbaşkanı Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more