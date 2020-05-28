20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

Türkiye’de corona virüsüyle mücadelede en önemli adımlardan biri de sokağa çıkma yasağı uygulaması oldu. Özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağıyla birlikte salgının yayılımı ciddi şekilde önlenmiş oldu. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında 20 yaş altı hakkındaki alınan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında yaşın 18’e indirildiğini açıkladı. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma izin tarihi…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? YASAK KALKTI MI?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağında yaşın 18’e indirildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.”