20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, yasak hangi saatler arasında?

Corona virüs salgınında vaka sayıları artması nedeniyle, virüsün yayılmasında en etkin yaş grubu olarak gösterilen 20 yaş altı vatandaşlar için kısıtlamalar açıkladı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

* Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

*Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

*Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.