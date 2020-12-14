Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta sona eriyor?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle virüsün yayılmasında etkili olan 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması geçtiğimiz haftalarda yasaklandı. Sadece belirli saatlerde dışarı çıkma izni bulunan 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek.

Güncellenme: 11:55, 14/12/2020
Haberler Gündem
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta sona eriyor?

Geçtiğimiz aylarda uygulanan 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı, yayınlanan genelge ile farklı bir şekilde tekrar yürürlüğe girdi. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin belirtilen saatlerde sokağa çıkma izni bulunuyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

* Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen bir diğer kararın da 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı oldu.

CEZASI NE KADAR OLACAK?

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. İdare para cezası 900 lira olarak kurallara uymayanlara kesiliyor.

Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.

İlginizi ÇekebilirKısıtlamada lüks otomobille şehir turu yapan Suriyeli kadınlara cezaKısıtlamada lüks otomobille şehir turu yapan Suriyeli kadınlara ceza
Corona Cumhurbaşkanı Kadın para saat kaçta Sakarya SGK Suriye Türkiye