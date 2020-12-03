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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili yasaklar yeniden yürürlüğe girdi. Uzmanların virüsün yayılmasında etkili olduğunu düşündüğü 20 yaş altında bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandı.

Güncellenme: 11:20, 03/12/2020
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 20 yaş altında bulunan vatandaşların saat 13.00 ile 16.00 arasından sokağa çıkması serbest olacak. Bunun dışındaki saatler dışında sokağa çıkan 20 yaş altı kimselere ise ceza işlemi uygulanacak.

Ayrıca 65 yaş ve üstündeki vatandaşların da sokağa çıkması kısıtlanmış durumda. 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşların sokağa çıkma saati olarak ise 10.00 ile 13.00 olarak belirlendi.

Bakanlığın yayınladığı yasak saatleri tüm yurt genelinde geçerli olacak.

ŞEHİR İÇİN ULAŞIM YASAĞI

Ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların, şehir içi toplu taşıma araçlarında seyahat etmesi de yasaklandı. Belirlenen yaş grubunda bulunan vatandaşlar, sokağa çıktıkları saatler içerisinde metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi araçları kullanamayacak.

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