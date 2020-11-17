20 yaş altı sokağa ne zaman çıkabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu akşam açıkladığı yeni corona virüs önlemleri çerçevesinde halen 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan corona virüs genelgesine göre 81 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 – 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam açıkladığı önlemlere göre, söz konusu uygulama 20 yaşın altındakiler için de geçerli olacak. Çalışanlar bu uygulamadan muaf olacak.