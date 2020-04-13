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20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Haftasonunda 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen sokağa çıkma yasağı Pazar gecesi sona erdi. Geçtiğimiz hafta getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı da sona erdi mi merak konusu oldu. İşte cevabı araştırılan sorunun yanıtı...

09:24 -
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Geçtiğimiz hafta belirli yaş gruplarını kapsayan sokağa çıkma yasağı, Cuma gecesi yayınlanan genelge ile herkesi kapsayacak hale geldi. Türkiye’de 30 büyükşehir ve Zonguldak’taki sokağa çıkma yasağı pazar gecesi saat 24:00 itibariyle sona erdi. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından haftasonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından daha önce alınan tedbirler uygulanmaya devam edecek.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma yasağı devam ediyor. Ancak 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkabilecek.

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