20 yaş ve altı altı sokağa çıkma izni saat kaçta? 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?

Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 20 yaş altındakiler için beklenen gün geldi. Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü nedeniyle ülkemizde 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağı önlemleri alınmıştı. 4 Nisan 2020 tarihinden beri evlerde olan 20 yaş altı kişiler bugün belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni şartları neler?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararlar alındı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.