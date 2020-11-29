20 yıldır terör örgütünde faaliyet gösteren terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

*Teslim olan örgüt mensubunun 2000 yılında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 216’ya ulaştı. DHA