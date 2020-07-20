200 koyun çalan hırsızdan gazetecilere: Çek çek, iyi çek

Konya’da polis ekipleri, Büyükkayacık Mahallesi ve Şatır köyündeki iki farklı adresten 200 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hırsızların Mustafa A. ve Recep Y. olduğunu tespit etildi.

48 KOYUN BULUNABİLDİ

Gözaltına alınan hırsızların sakladıkları 48 koyun bulunarak sahiplerine teslim edildi. Diğer koyunları ise satan iki hırsız, adliyeye sevk edildi.

“ÇEK ÇEK, İYİ ÇEK”

Farklı suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa A., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülerek, “Çek çek, iyi çek” dedi. (DHA)