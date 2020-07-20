Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

200 koyun çalan hırsızdan gazetecilere: Çek çek, iyi çek

Konya'da Kurban Bayramı öncesi iki farklı yerden 200 koyun çalan hırsızlardan biri gazetecilere "Çek çek, iyi çek" diye tepki gösterdi.

12:50 -
Haberler Gündem

Konya’da polis ekipleri, Büyükkayacık Mahallesi ve Şatır köyündeki iki farklı adresten 200 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hırsızların Mustafa A. ve Recep Y. olduğunu tespit etildi.

48 KOYUN BULUNABİLDİ

Gözaltına alınan hırsızların sakladıkları 48 koyun bulunarak sahiplerine teslim edildi. Diğer koyunları ise satan iki hırsız, adliyeye sevk edildi.

(FOTO: DHA)

“ÇEK ÇEK, İYİ ÇEK”

Farklı suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa A., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülerek, “Çek çek, iyi çek” dedi. (DHA)

Konya kurban Polis Sağlık
Son güncelleme: 13:08 20.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more