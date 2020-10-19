200 nüfuslu köy karantinaya alındı

Bayat Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada karantina kararının bu gece itibarı ile başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

* İlçemize bağlı Akpınar köyünde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Akpınar köyünde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca tedbirlerin arttırılması uygun görülmüştür.

* İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uymayanlara gerekli adli ve idari işlemler uygulanacaktır. Karantina süresince köye giriş çıkışlar kolluk güçlerince kontrollü bir şekilde HES kodu ile sağlanacaktır. İHA

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