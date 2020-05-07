2020/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celbi terhis oldu mu?

TSK, corona virüs salgını nedeniyle terhis işlemlerinin ertelendiğini açıklaması nedeniyle Kasım 2019 celbi ile askere gidenler kışlada kalmaya devam ediyor. Aynı sebeple askere alımlar da ertelendi. Peki Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

TERHİSLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasım 2019'da TSK tarafından silahaltına alınan vatandaşların hizmet süresi 1 ay daha uzatıldı. Kararın Nisan ayının ikinci haftasında alınmasından yola çıkarak terhislerin Mayıs'ın ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2000/2 askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair bir ay içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

ASKERLİK UZADI MI?

Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

*53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.