2020-2021 MEB takvimi… İlk ara tatil ne zaman?

Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulanacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak. İlk ara tatil 16 Kasım’da başlayacak.
ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ
* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de,
* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,
* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.