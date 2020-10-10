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2020-2021 MEB takvimi… İlk ara tatil ne zaman?

Ara tatil ile 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 16-20 Kasım tarihlerinde tatil yapma imkanı elde edecek. Ara tatiller ile birlikte 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak.

17:05 -
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2020-2021 MEB takvimi… İlk ara tatil ne zaman?

Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulanacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak. İlk ara tatil 16 Kasım’da başlayacak.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

Bu sene corona virüsü gölgesinde başlayan eğitim döneminde birçok öğrenci evden eğitim görüyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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