2020 Adli yargı hakim ve savcı adaylığı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sınav sonuç ekranı

Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen adli yargı, hakim ve savcı adaylığı yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sınava katılan adaylar sonuçlara ÖSYM’nin sonuç sayfasından ulaşabilecek.

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI SINAV SONUÇLARI

BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

– Sınava, atandığı salonda girmesi,

– Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

– Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

– Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

– Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

– Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

– Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

– Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır. Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.