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2020 Adliyeler saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?szcu1

Adliyeler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Adliyelerin çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…İşte 2020 adliye mesai saatleri...

Sozcu.com.tr
17:58 -
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2020 Adliyeler saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?szcu1

Adliye, içinde mahkemelerin, savcılıkların, icra dairelerinin bulunduğu hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli devlet örgütüdür. Adliyeler genellikle kaymakamlıkların yanında hizmet verirler. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar.

2020 ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ

Adliyeler hafta içi 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Adliyelerin çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Adliyeler hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Adliyeler ayrıca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve bunun yanında 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Adalet Bakanlığı Kızılay/ANKARA’da bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı telefon numarası: 90 (0312) 417 77 70

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