Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2020 Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri: Akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

İstanbul genelinde 22 noktada akbil başvuru merkezi yer almaktadır. Akbil yenileme merkezleri genellikle 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bu saatlerde değişiklik olabilmektedir. İşte 2020 akbil çalışma saatleri...

Sozcu.com.tr
19:00 -
Haberler Gündem
2020 Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri: Akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

Akbil yenileme merkezlerinde vatandaşlar kişisel istanbulkart başvurusu yapıp teslim alabilir, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte 2020 akbil çalışma merkezleri saatleri…

2020 AKBİL ÇALIŞMA MERKEZLERİ SAATLERİ

** Karaköy Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-19:00 – Cumartesi: 09:00 – 19:00
Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)

* Topkapı Bas¸vuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30 – Cumartesi: 09:00 – 17:00
Adres: İETT Topkapı Garajı – Fatih

Bahçelievler Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu

Gaziosmanpaşa Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:00-12:00 – 13:00-17:00
Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İSKİ şubesi içi)

* Kadıköy Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-19:00 Cumartesi: 09:00 – 19:00
Adres: Kadıköy Rıhtım – Minibüs Durakları Arkası

Pendik Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/ İSTANBUL

*** Üsküdar Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü

*** Gayrettepe Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu

Bağcılar Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.

*** Eminönü Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü

*** Beşiktaş Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Beşiktaş İETT Merkez Peronlar

Ümraniye Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri

*** Avcılar Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu

*** Beylikdüzü Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı

* Yenibosna Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30 – Cumartesi: 09:00 – 17:00
Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası

*** Kadıköy Metrosu Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Kadıköy Metro İstasyonu

Bostancı Metro Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Bostancı Metro İstasyonu

*** Ünalan Metro Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Ünalan Metro İstasyonu

*** Kartal Metro Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Kartal Metro İstasyonu

*** Taksim Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı

*** Zeytinburnu Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Zeytinburnu Metro Çıkışı

*** Sultanbeyli Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü yanı)

* Kadıköy, Karaköy, Topkapı ve Yenibosna İBM noktaları, personellerin vardiyalı olarak çalışması ile öğlen arasında hizmete devam etmektedir.
** Kurumsal Şube Cumartesi Günü hizmet vermemektedir. Bireysel Şube ise belirtilen saatlerde hizmet vermektedir.

*** Bu başvuru merkezlerinde sadece Cuma günü, öğle arası saatleri 13:00 – 14:00 olarak uygulanmaktadır.

Bahçelievler Beşiktaş Beylikdüzü Cuma Cumartesi Eminönü Gaziosmanpaşa gezi Gezi Parkı istanbul Kadıköy metro Metrobüs saat kaçta Taksim Üsküdar
Son güncelleme: 19:04 26.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more