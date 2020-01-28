2020 Aras Kargo çalışma saatleri: Aras Kargo saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?

Aras Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Aras Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Aras Kargo Merkez Binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Aras Kargo Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 216 538 55 00

ARAS KARGO HAKKINDA

1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama, eriştiği dağıtım ağı gücüyle, bu gücün taşımacılıkta da kullanılması kararı alınarak 1989’da faaliyete geçen Aras Kargo’nun da temellerini oluşturmuştur.

Kuruluşundan itibaren sektöre getirdiği yeniliklerle hizmet kalitesini geliştiren Aras Kargo, bugün 13 bölge müdürlüğü, 29 transfer merkezi, 900’e yakın şube, 4000’den fazla araç filosu ve 14 bin’e yakın kişilik uzman kadrosuyla, her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, Türkiye’nin en geniş erişim ağına sahip taşımacılık kuruluşudur. Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde 1.500’ü aşkın yerleşim birimine hizmet götüren Aras Kargo, ayrıca 1600’e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişletmeye devam ediyor.