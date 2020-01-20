2020 Belediye çalışma saatleri: Belediyeler saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?

Belediyeler hafta içi her gün mesaiye sabah tam 09.00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00’a kadar devam ederler. Öğleden sonra 13:00’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar çalışmaya devam ederler. Ancak, bazı vergi ödeme durumlarında çalışma saatleri uzayabilir ve hafta sonu da çalışabilmektedirler.

Belediyeler; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

BELEDİYE HAKKINDA

Belli bir beldede yerleşmiş halkın, bir arada yaşamasından doğan, sağlık, temizlik, eğlenme, dinlenme, kültür, çevre korunması gibi gereksinmelerin karşılanması amacıyla kurulmuş yerel kamu hizmeti örgütüdür. Belediye sözcüğü bir insan topluluğunun yerleşmek amacı ile oturduğu yer anlamına gelen Arapça beldeden türetilmiştir.

3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre, nüfusu 2.000'i aşan her yerleşim merkezinde belediye yönetimi kurulabilmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde ise nüfusun 2.000'in üstünde olup olmamasına bakılmaksızın belediye örgütü kurulması, yasayla öngörülmüştür. Belediye yönetiminin sınırları, yönetsel kararla saptanır.