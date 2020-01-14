2020 Devlet hastaneleri çalışma saatleri saat kaçtır?

Her türlü ihtiyaçlarınızın karşılandığı gerek poliklinik, gerekse acil servisler eşliğinde devlet hastanelerinden yardım sağlayabilirsiniz. Peki Devlet hastaneleri kaçta açılır, kaçta kapanır? Devlet hastanelerinin çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

2020 DEVLET HASTANELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Devlet hastaneleri sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da girer ve 13:30'da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00'da ise mesai bitmektedir. Devlet hastaneleri, acil servis hizmetleri hariç olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

DEVLET HASTANELERİ HANGİ GÜNLER HİZMET VERİYOR?

Hastaneler, uzmanlaşmış tıbbi ve hemşirelik personeli ve tıbbi ekipmanla hasta tedavisi sağlayan bir sağlık kurumudur. Bir hastaneden daha küçük olan tıbbi tesise genellikle poliklinik denir. Hastanelerde çok çeşitli bölümler (örneğin cerrahi ve acil bakım) ve kardiyoloji gibi uzman birimler vardır.

Hastaneler haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarıdır. Devlet hastaneleri ise, devlet tarafından inşa edilmiş ya da ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan hastanelerdir.

Devlet hastanelerine randevularınızı Alo 182'yi arayarak alabilirsiniz ya da internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) ile randevu alabilirsiniz.