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2020 İFTAR SAATLERİ: İstanbul, Ankara ve İzmir için iftar saatleri kaçta? İl il 2020 Ramazan imsakiyesi…

2020 Ramazan Ayı’nın ilk orucu tutulmaya başlandı. Dün akşam sahura kalkan ve niyet eden milyonlarca vatandaş, ilk orucun bozulacağı saati merak etmeye başladı. İstanbul için iftar vakti kaçta? Ankara 2020 iftar saatleri neler? İzmir iftar vakti kaçta? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için iftar saatleri…

09:56 -
Haberler Gündem
2020 İFTAR SAATLERİ: İstanbul, Ankara ve İzmir için iftar saatleri kaçta? İl il 2020 Ramazan imsakiyesi…

Ramazan Ayı tüm bereketi ile geldi. Müslümanlar için en kutsal ay olarak görülen Ramazan Ayı, dün gece edilen niyetlerle başladı. Tüm Türkiye'de Müslümanlar gece sahura kalktı ve ilk oruç heyecanını yaşamaya başladı. Oruç tutan Müslüman, iftar saatleri merak ediyor. İşte İstanbul iftar saatleri, Ankara iftar saatleri, İzmir iftar saatleri ve tüm Türkiye için 2020 Ramazan imsakiyesi…

İSTANBUL İÇİN İFTAR SAATLERİ

İstanbul'da bugün akşam ezanı tam 20.00'da okunacak. Oruç tutan vatandaşlar 20.00'da oruçlarını açabilecek.

ANKARA İÇİN İFTAR SAATLERİ

Başkent Ankara'da iftar saati 19.43. Akşam ezanını okunacağı 19.43'te Ankaralılar oruçlarını açabilecek.

İZMİR İÇİN İFTAR SAATLERİ

 

İzmir'de sabah karşı 04.46'da Ramazan Ayı'nın ilk orucu için niyet eden vatandaşlar, akşam ezanın okunacağı 20.03'te oruçlarını açabilecek.

Not: Vakitlerin hepsi şehir merkezlerine göre yazılmıştı. İllerin bazı ilçelerinde zaman farklılığı olabilir.

2020 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ…

 

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