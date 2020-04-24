2020 İFTAR SAATLERİ: İstanbul, Ankara ve İzmir için iftar saatleri kaçta? İl il 2020 Ramazan imsakiyesi…

Ramazan Ayı tüm bereketi ile geldi. Müslümanlar için en kutsal ay olarak görülen Ramazan Ayı, dün gece edilen niyetlerle başladı. Tüm Türkiye'de Müslümanlar gece sahura kalktı ve ilk oruç heyecanını yaşamaya başladı. Oruç tutan Müslüman, iftar saatleri merak ediyor. İşte İstanbul iftar saatleri, Ankara iftar saatleri, İzmir iftar saatleri ve tüm Türkiye için 2020 Ramazan imsakiyesi…

İSTANBUL İÇİN İFTAR SAATLERİ

İstanbul'da bugün akşam ezanı tam 20.00'da okunacak. Oruç tutan vatandaşlar 20.00'da oruçlarını açabilecek.

ANKARA İÇİN İFTAR SAATLERİ

Başkent Ankara'da iftar saati 19.43. Akşam ezanını okunacağı 19.43'te Ankaralılar oruçlarını açabilecek.

İZMİR İÇİN İFTAR SAATLERİ

İzmir'de sabah karşı 04.46'da Ramazan Ayı'nın ilk orucu için niyet eden vatandaşlar, akşam ezanın okunacağı 20.03'te oruçlarını açabilecek.

Not: Vakitlerin hepsi şehir merkezlerine göre yazılmıştı. İllerin bazı ilçelerinde zaman farklılığı olabilir.

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