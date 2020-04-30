2020 imsak vakitleri: Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti kaçta? İl il sahur saatleri…

İslam dünyasının en değer verdiği aylardan olan Ramazan Ayı’nda ilk hafta geride kaldı. Oruç tutarak ibadetini yerine getirenler bu geceki sahur ile sekizinci günün orucuna niyet edecek. Tüm dünyadaki Müslümanlar bölgelere göre farklılık gösteren ezan saatleri ile ifatar ve sahurlarını yapıyor. Ülkemizde de ezan saatlerinin tam olarak kaçta olduğu takip ediliyor. Ankara’da sahur vakti ne zaman? İstanbul’da sahur vakti kaçta? İzmir’de sahur saat kaçta? gibi soruların yanıtını haberimizden görebilirsiniz. Diyanet’in yayımladığı imsak vakitlerini ve il il sahur saatlerini sizler için derledik. İşte 1 Mayıs 2020 il il sahur vakitleri…

ANKARA İMSAK VAKTİ



İSTANBUL İMSAK VAKTİ



İZMİR İMSAK VAKTİ



İL İL İMSAK VAKİTLERİ

ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

“Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara 183)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre, İslamın beş temel esas üzerine kurulduğunu söyleyen Peygamberimiz, bunlardan birinin de Ramazan ayı orucu olduğunu bildirmiştir.

Her ibadette olduğu gibi, oruç ibadetinde de fert ve toplum için pek çok yararlar vardır. Kuranı Kerimde oruçtan ve orucun hikmetinden söz edilirken “Umulur ki oruçla günahlardan korunursunuz” buyrulmuş, oruç sayesinde insanın günah işlemekten, başkalarına hile ve haksızlık yapmaktan sakınacağı duyrulmuştur. Çünkü sakıncalı olmayan yemeyi ve içmeyi Allah rızası için belli bir süre terkeden oruçlu, O’nun yasakladığı söz ve işlerden de sakınmak durumundadır. Aksi halde orucunun bir anlamı kalmaz.

Nitekim Peygamberimiz: “Oruç bir kalkandır; (oruçluyu kötülüklerden korur) Oruçlu kötü söz söylemesin. Oruçlu, kendisi ile itişmek ve dalaşmak isteyene iki defa “ben oruçluyum” desin. Ruhumu kudret elinde tutan Allah’a yeminederim ki oruçlunun ağzının açlık kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” Buyurmuştur

Bir başka hadisi şerif de de şöyle buyurulmuştur: “Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa Allah teala o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına değer vermez.”