2020 Kaymakamlık çalışma saatleri: Kaymakamlık saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? szcu1

Kaymakamlıklar her sabah mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.30'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. İşte, Kaymakamlık çalışma saatleri…

Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir. Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır.

Kaymakamların başlıca görevleri:

– İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,

– Valinin emirlerini uygular,

– İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,

– Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,

– Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.

2020 KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kaymakamlıklar her sabah mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.30'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. Kaymakamlıklar hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Kaymakamlıklar ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.