2020 Metro çalışma saatleri: Metro saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?

Metrolar genellikle 06:00 – 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Metro hangi saatler arasında çalışıyor? İşte metro çalışma saatleri…

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09

TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE METRO VAR?

Türkiye'de 5 ilde bulunan metro; genel olarak yoğun nüfusu olan şehirlerde kurulan, şehir merkezinden banliyölere süratli bir şekilde yolcu taşıyan yeraltı demir yollarıdır.

Metro, dünyada ilk kez Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da metro bulunmaktadır.