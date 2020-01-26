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2020 Milli Piyango çalışma saatleri: Milli Piyango İdaresi saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

Milli Piyango İdaresi, çeşitli şans oyunlarının çekilişlerini düzenliyor. Yurt genelinde en çok ilgi gören yılbaşı özel çekilişinin yanı sıra her hafta; Pazartesi On Numara, Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe Süper Loto ve Cumartesi Sayısal Loto çekilişleri düzenleniyor. İşte 2020 Milli Piyango İdaresi çalışma saatleri ve kurum hakkında merak edilen detaylar...

Sozcu.com.tr
18:20 -
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2020 Milli Piyango çalışma saatleri: Milli Piyango İdaresi saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

Milli Piyango İdaresi sabah 08:30’da açılır ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar devam eder. Milli Piyango İdaresi, bir saat öğle molası vermektedir. Milli Piyango İdaresi hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Milli Piyango İdaresi ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük Binası, Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No: 1 06520 Balgat / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Milli Piyango İdaresi Telefon Numarası: 0 312 286 93 06

MİLLİ PİYANGO İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzer oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Milli Piyango İdaresi Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 18 ilde 22 şubeden oluşmaktadır.

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Son güncelleme: 18:29 26.01.2020
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