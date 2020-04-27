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2020 mukabele saatleri ve kanalları… Televizyonda mukabeleler hangi kanallarda?

Mukabeleler Ramazan ayının sembolleşen dini etkinliklerinden. Vatandaşlar her Ramazan birbirlerinin evlerinde toplanıp mukabelelere katılıyor ve Kuran okuyor. Bu sene virüs önlemleri nedeniyle mukabeleleri evinde takip eden vatandaşlar televizyon ekranlarında hangi kanalda yayınlandıklarını araştırıyor. Peki mukabeleler saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?

10:39 -
Haberler Gündem
2020 mukabele saatleri ve kanalları… Televizyonda mukabeleler hangi kanallarda?

Salgın sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlar televizyon kanallarından ve internet üzerinden canlı yayınları takip ediyor. Mukabele hangi kanalda, saat kaçta? sorusu bu noktada önem kazanıyor. İşte mukabele yayınlayan kanallar…

MUKABELELER HANGİ KANALDA?

DİYANET TV'DE MUKABELE

Diyanet TV’de her gün saat 15:00’da mukabele programı yayınlanıyor.

KANAL 7’DE MUKABELE SAAT KAÇTA?

Kanal 7’de saat 04:30’da mukabele programı yayınlanıyor.

MUKABELE NEDİR?

Mukabele, bir kimsenin Kur’an’ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur’an’dan takip etmesidir. Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir.

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