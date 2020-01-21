2020 Noter çalışma saatleri: Noterler saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?szcu1

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar (öğle arası hariç) çalışmaya devam ederler. Noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Noterler ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00’a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra 13:00’da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır.

Türkiye Noterler Birliği Telefon Numarası: 0 312 218 80 00

NOTER HAKKINDA

Bir kamu hizmeti olan noterlik mesleğini icra eden kişilere noter adı verilmektedir.

Osmanlı İmparatorluğunda resmiyet kazandırılmak istenen işlemleri kadılar veya naipler (kadıların görevlendirdikleri kişiler) yaparlardı. Bu işlemlerde İslami hukuk kuralları uygulanırdı.

1860 tarihinde Ticaret mahkemeleri kurulmuştur. O tarihlere kadar kadı ve naipleri tarafından yürütülmekte olan hukuki işlemlerin belgelendirilmesi işleri için, Deavi Kalemi görevlendirilmiştir. Bu ülkemizde Noterlik müessesesinin kurulmasının başlangıcı olarak kabul edilir.

5 Mayıs 1972’de yürürlüğe giren 1512 sayılı Kanun ile de Noterlik mesleği son şeklini almıştır. Kanunun 27 yıllık bir uygulaması bulunmaktadır. 1972 yılında 372 olan Noter sayısı bugün 1192 ye Noter Odası sayısı da 17’ye ulaşmıştır.

Noterlerin Görevleri:

– Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her?nevi hukuki işlemleri düzenlemek

– Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak

– Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak

– Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya?örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek

-Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek

– Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek

– Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek

– Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.

Türkiye Noterler Birliği’nin merkez binası Ankara, Söğütözü'nde bulunmaktadır. Bütün noterler, bu birliğin üyesidirler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Dört yıllık bir dönem için Türkiye Noterler Birliği Kongresince görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi vardır.