2020 Ramazan Ayı imsakiyesi: Ankara, İstanbul ve İzmir sahur ve iftar vakitleri kaçta?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Müslümanlar yeniden Ramazan Ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Corona virüsü sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle oruç mutluluğu yaşanacak. Oruç tutacak vatandaşlar, yaşadığı illerdeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İşte 2020 Ramazan Ayı sahur, imsak ve iftar vakitleri. (Vakitler il merkezlerine göredir. İlçelere göre farklılık gösterebilir)

İL İL, İLÇE İLÇE 2020 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ…

ANKARA

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 05:51 12:52 16:38 19:43 21:10 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:16 05:49 12:52 16:39 19:44 21:11 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:12 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:15 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:09 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:40 12:51 16:40 19:51 21:21 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:02 05:39 12:50 16:41 19:52 21:22 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:00 05:38 12:50 16:41 19:53 21:24 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:27 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:55 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:54 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:52 05:32 12:50 16:42 19:58 21:31 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:51 05:31 12:50 16:42 19:59 21:32 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:49 05:30 12:50 16:43 20:00 21:34 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:35 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:27 12:50 16:43 20:03 21:38 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:26 12:50 16:44 20:04 21:40 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:42 05:26 12:50 16:44 20:04 21:41 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:40 05:25 12:50 16:44 20:05 21:42 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:39 05:24 12:50 16:44 20:06 21:44 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:38 05:23 12:50 16:45 20:07 21:45 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:36 05:22 12:50 16:45 20:08 21:46 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09 21:48 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:34 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11 21:50

İSTANBUL

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:33 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:18 05:56 13:06 16:57 20:06 21:38 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:13 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:06 16:59 20:14 21:49 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:04 05:46 13:06 16:59 20:15 21:50 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:01 05:44 13:06 16:59 20:17 21:53 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:56 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 21:59 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:53 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:02 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:50 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:09 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:33 13:06 17:03 20:28 22:11 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:41 05:32 13:06 17:03 20:29 22:12

İZMİR

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:44 06:15 13:14 17:00 20:04 21:29 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:42 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:41 06:12 13:14 17:00 20:06 21:31 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:39 06:11 13:14 17:00 20:07 21:33 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:34 06:07 13:14 17:01 20:10 21:36 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:33 06:06 13:13 17:01 20:11 21:38 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:31 06:05 13:13 17:01 20:12 21:39 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:30 06:04 13:13 17:02 20:13 21:40 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:28 06:03 13:13 17:02 20:14 21:42 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:26 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:23 06:00 13:13 17:02 20:16 21:46 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:22 05:59 13:13 17:03 20:17 21:47 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:21 05:58 13:13 17:03 20:18 21:48 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:19 05:57 13:13 17:03 20:19 21:50 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:18 05:56 13:13 17:03 20:20 21:51 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:16 05:55 13:13 17:04 20:21 21:52 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 04:15 05:54 13:13 17:04 20:22 21:54 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 04:14 05:53 13:13 17:04 20:23 21:55 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:12 05:52 13:13 17:04 20:24 21:56 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 04:11 05:51 13:13 17:04 20:24 21:58 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 04:10 05:51 13:13 17:05 20:25 21:59 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26 22:00 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27 22:01 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:13 17:05 20:28 22:03 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:48 13:13 17:05 20:29 22:04 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:47 13:13 17:06 20:30 22:05

ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.