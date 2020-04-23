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2020 Ramazan Ayı imsakiyesi: Ankara, İstanbul ve İzmir sahur ve iftar vakitleri kaçta?

Ramazan Ayı, bu akşam kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Türkiye’de oruç tutacak vatandaşlar bu gece sofraları hazırlayacak ve 1 ay sürecek Ramazan Ayı’nın ilk orucu tutulacak. Oruç tutacak Müslümanlar, sahur (imsak) ve iftar vakitlerinin saat kaçta olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul için sahur ve iftar vakitleri kaçta? Ankara için imsak ve iftar vakitleri kaç? İzmir için iftar ve sahur vakitleri kaçta? İşte Diyanetin hazırladığı il il, ilçe ilçe 2020 Ramazan Ayı imsakiyesi…

20:42 -
Haberler Gündem
2020 Ramazan Ayı imsakiyesi: Ankara, İstanbul ve İzmir sahur ve iftar vakitleri kaçta?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Müslümanlar yeniden Ramazan Ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Corona virüsü sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle oruç mutluluğu yaşanacak. Oruç tutacak vatandaşlar, yaşadığı illerdeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İşte 2020 Ramazan Ayı sahur, imsak ve iftar vakitleri. (Vakitler il merkezlerine göredir. İlçelere göre farklılık gösterebilir)

İL İL, İLÇE İLÇE 2020 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ…

ANKARA

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:1805:5112:5216:3819:4321:10
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:1605:4912:5216:3919:4421:11
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:1405:4812:5116:3919:4521:12
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:1205:4712:5116:3919:4621:14
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:1005:4512:5116:3919:4721:15
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:0905:4412:5116:4019:4821:17
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:0705:4312:5116:4019:4921:18
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4212:5116:4019:5021:20
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:0405:4012:5116:4019:5121:21
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:0205:3912:5016:4119:5221:22
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:0005:3812:5016:4119:5321:24
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı03:5905:3712:5016:4119:5421:25
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba03:5705:3612:5016:4119:5521:27
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe03:5505:3512:5016:4219:5621:28
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma03:5405:3312:5016:4219:5721:30
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:5205:3212:5016:4219:5821:31
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:5105:3112:5016:4219:5921:32
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:4905:3012:5016:4320:0021:34
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:4705:2912:5016:4320:0121:35
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:4605:2812:5016:4320:0221:37
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:2712:5016:4320:0321:38
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:4305:2612:5016:4420:0421:40
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:4205:2612:5016:4420:0421:41
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:4005:2512:5016:4420:0521:42
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:3905:2412:5016:4420:0621:44
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:3805:2312:5016:4520:0721:45
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:3605:2212:5016:4520:0821:46
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:3505:2112:5016:4520:0921:48
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:3405:2112:5016:4520:1021:49
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:3205:2012:5016:4620:1121:50

İSTANBUL

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:2906:0413:0716:5520:0021:29
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:2706:0313:0716:5520:0121:31
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2506:0213:0716:5520:0221:32
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2306:0013:0716:5620:0321:33
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:2205:5913:0716:5620:0421:35
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2005:5813:0616:5620:0521:36
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:1805:5613:0616:5720:0621:38
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1605:5513:0616:5720:0721:39
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1405:5413:0616:5720:0921:41
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1305:5213:0616:5720:1021:43
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:1105:5113:0616:5820:1121:44
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:0616:5820:1221:46
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:0616:5820:1321:47
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:0616:5920:1421:49
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0405:4613:0616:5920:1521:50
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0205:4513:0616:5920:1621:52
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:0105:4413:0616:5920:1721:53
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5905:4313:0517:0020:1821:55
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5705:4213:0517:0020:1921:56
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5605:4113:0517:0020:2021:58
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5405:4013:0517:0120:2121:59
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5305:3913:0517:0120:2222:01
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5105:3813:0517:0120:2322:02
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:5005:3713:0617:0120:2422:04
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4805:3613:0617:0220:2522:05
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4705:3613:0617:0220:2622:07
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4505:3513:0617:0220:2722:08
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:3413:0617:0320:2822:09
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4305:3313:0617:0320:2822:11
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4105:3213:0617:0320:2922:12

İZMİR

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:4606:1613:1517:0020:0321:27
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:4406:1513:1417:0020:0421:29
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:4206:1413:1417:0020:0521:30
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:4106:1213:1417:0020:0621:31
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:3906:1113:1417:0020:0721:33
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:3806:1013:1417:0120:0821:34
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:3606:0913:1417:0120:0921:35
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:3406:0713:1417:0120:1021:36
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:3306:0613:1317:0120:1121:38
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:3106:0513:1317:0120:1221:39
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:3006:0413:1317:0220:1321:40
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:2806:0313:1317:0220:1421:42
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:2606:0213:1317:0220:1421:43
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:2506:0113:1317:0220:1521:44
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:2306:0013:1317:0220:1621:46
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:2205:5913:1317:0320:1721:47
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:2105:5813:1317:0320:1821:48
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi04:1905:5713:1317:0320:1921:50
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı04:1805:5613:1317:0320:2021:51
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba04:1605:5513:1317:0420:2121:52
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe04:1505:5413:1317:0420:2221:54
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma04:1405:5313:1317:0420:2321:55
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi04:1205:5213:1317:0420:2421:56
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar04:1105:5113:1317:0420:2421:58
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi04:1005:5113:1317:0520:2521:59
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:1317:0520:2622:00
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:1317:0520:2722:01
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:1317:0520:2822:03
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4813:1317:0520:2922:04
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi04:0405:4713:1317:0620:3022:05

ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

 

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