2020 Ramazan Ayı imsakiyesi: Ankara, İstanbul ve İzmir sahur ve iftar vakitleri kaçta?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Müslümanlar yeniden Ramazan Ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Corona virüsü sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle oruç mutluluğu yaşanacak. Oruç tutacak vatandaşlar, yaşadığı illerdeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İşte 2020 Ramazan Ayı sahur, imsak ve iftar vakitleri. (Vakitler il merkezlerine göredir. İlçelere göre farklılık gösterebilir)
İL İL, İLÇE İLÇE 2020 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ…
ANKARA
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:43
|21:10
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:16
|05:49
|12:52
|16:39
|19:44
|21:11
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:14
|05:48
|12:51
|16:39
|19:45
|21:12
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:12
|05:47
|12:51
|16:39
|19:46
|21:14
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:10
|05:45
|12:51
|16:39
|19:47
|21:15
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:09
|05:44
|12:51
|16:40
|19:48
|21:17
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:07
|05:43
|12:51
|16:40
|19:49
|21:18
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:05
|05:42
|12:51
|16:40
|19:50
|21:20
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:04
|05:40
|12:51
|16:40
|19:51
|21:21
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:02
|05:39
|12:50
|16:41
|19:52
|21:22
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:00
|05:38
|12:50
|16:41
|19:53
|21:24
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|03:59
|05:37
|12:50
|16:41
|19:54
|21:25
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:57
|05:36
|12:50
|16:41
|19:55
|21:27
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|03:55
|05:35
|12:50
|16:42
|19:56
|21:28
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|03:54
|05:33
|12:50
|16:42
|19:57
|21:30
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:52
|05:32
|12:50
|16:42
|19:58
|21:31
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|03:51
|05:31
|12:50
|16:42
|19:59
|21:32
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:49
|05:30
|12:50
|16:43
|20:00
|21:34
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:47
|05:29
|12:50
|16:43
|20:01
|21:35
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:46
|05:28
|12:50
|16:43
|20:02
|21:37
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:44
|05:27
|12:50
|16:43
|20:03
|21:38
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:43
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:40
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:42
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:41
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:40
|05:25
|12:50
|16:44
|20:05
|21:42
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:39
|05:24
|12:50
|16:44
|20:06
|21:44
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:38
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:46
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:35
|05:21
|12:50
|16:45
|20:09
|21:48
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:34
|05:21
|12:50
|16:45
|20:10
|21:49
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:32
|05:20
|12:50
|16:46
|20:11
|21:50
İSTANBUL
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:29
|06:04
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:27
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:31
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:25
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:23
|06:00
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:18
|05:56
|13:06
|16:57
|20:06
|21:38
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:16
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:14
|05:54
|13:06
|16:57
|20:09
|21:41
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:13
|05:52
|13:06
|16:57
|20:10
|21:43
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:11
|05:51
|13:06
|16:58
|20:11
|21:44
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:07
|05:49
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|04:06
|05:48
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|04:04
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|04:01
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:56
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|21:59
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:53
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:02
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:50
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:47
|05:36
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:09
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:43
|05:33
|13:06
|17:03
|20:28
|22:11
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:29
|22:12
İZMİR
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:46
|06:16
|13:15
|17:00
|20:03
|21:27
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:44
|06:15
|13:14
|17:00
|20:04
|21:29
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:42
|06:14
|13:14
|17:00
|20:05
|21:30
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:41
|06:12
|13:14
|17:00
|20:06
|21:31
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:39
|06:11
|13:14
|17:00
|20:07
|21:33
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:38
|06:10
|13:14
|17:01
|20:08
|21:34
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:36
|06:09
|13:14
|17:01
|20:09
|21:35
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:34
|06:07
|13:14
|17:01
|20:10
|21:36
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:33
|06:06
|13:13
|17:01
|20:11
|21:38
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:31
|06:05
|13:13
|17:01
|20:12
|21:39
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:30
|06:04
|13:13
|17:02
|20:13
|21:40
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:28
|06:03
|13:13
|17:02
|20:14
|21:42
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:26
|06:02
|13:13
|17:02
|20:14
|21:43
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|04:25
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:44
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|04:23
|06:00
|13:13
|17:02
|20:16
|21:46
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:22
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|04:21
|05:58
|13:13
|17:03
|20:18
|21:48
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:19
|05:57
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|04:18
|05:56
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:16
|05:55
|13:13
|17:04
|20:21
|21:52
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|04:15
|05:54
|13:13
|17:04
|20:22
|21:54
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|04:14
|05:53
|13:13
|17:04
|20:23
|21:55
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:12
|05:52
|13:13
|17:04
|20:24
|21:56
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|04:11
|05:51
|13:13
|17:04
|20:24
|21:58
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:10
|05:51
|13:13
|17:05
|20:25
|21:59
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|04:09
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:01
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|04:06
|05:48
|13:13
|17:05
|20:28
|22:03
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|04:05
|05:48
|13:13
|17:05
|20:29
|22:04
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:04
|05:47
|13:13
|17:06
|20:30
|22:05
ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.