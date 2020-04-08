2020 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak?

İslam alemi için çok önemli olan ve '11 Ayın Sultanı' olarak adlandırılan Ramazan Ayı'nın bu sene hangi tarihte başlayıp, hangi tarihte biteceği araştırılıyor. Ramazan Ayı'na sayılı günler kalması sonucu İnternet kullanıcıları ‘İlk sahur ne zaman' sorusunu yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicrî takvimde Ramazan ayı 9. ay olarak kabul ediliyor. Miladi takvimde ise 2020 Ramazan Ayı 24 Nisan'da başlayacak. 23 Mayıs 2020'de de sona erecek. Yani oruç tutacak olanlar 22 Nisan Çarşamba gecesinde sahura kalkacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.