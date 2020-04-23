Trabzon ve Rize imsak ve iftar vakitleri: 2020 Ramazan Ayı imsakiyesi…

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle oruç heyecanı bünyeleri sardı. Türkiye'de bu akşam Müslümanlar ilk kez sahura kalkacak ve yarın tüm günü oruçlu geçirecek. Karadeniz'in iki komşu şehri Trabzon ve Rize'de de yaşayan Müslümanlar ilk sahur ve iftar vaktini merak ediyor. Trabzon'da ilk imsak vakti saat kaçta? Rize'de ilk ilk sahur ve iftar vakti saati kaç? İşte ayrıntılar…

TRABZON İLK SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Trabzon'da oruç için sahura kalkacak Müslümanlar, imsak vakti olan 03:46'ya kadar niyet etmek zorunda. Trabzon için iftar vaktinin zamanı ise 19:17. (Saatler şehir merkezine göredir. İlçeler için farklılık olabilir)

RİZE'DE İLK İMSAK VE İFTAR VAKTİ KAÇTA?

Karadeniz'in bir önemli şehri Rize'de ilk imsak vakti 03:43. Oruç tutacak kişilerin bu saate kadar niyet etmeleri şart. Rize için ilk iftar vakti ise 19:14. (Saatler il merkezine göredir. İlçeler göre farklılık gösterebilir)

İMSAK VAKTİ İÇİN DİKKAT!

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2020 İmsakiyesi’ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan birçok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

UZMANLARDAN RAMAZAN AYI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Sahur ve iftar yemeğinde, besin ögeleri içeriklerinde büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle her iki öğünde besin ögeleri içeriklerine büyük özen gösterilmelidir.

– Öncelikle öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir.

– Karbonhidrat içeren besinler sınırlanmalıdır.

– Basit şeker içerikleri yüksek olan besinler iftar öğününün sonunda tüketilmelidir. Buradaki amaç proteinler ve yağlarla birlikte karışık bir diyetle birlikte tüketilen karbonhidratların ince bağırsaklardan emilimi ve yüksek glisemik yüklerinin yavaşlatılmasıdır. Karbonhidrat içeren besinlerin glisemik yüklerine (miktar ve kalitesi) dikkat edilmelidir.

– Bunlar sağlıklı besinleri ve uygun porsiyonları tercih ederek yapılmalıdır.