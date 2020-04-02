2020 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayının önemi nedir?

Müslümanların oruç tutarak ibadetlerini gerçekleştirdiği mübarek Ramazan ayına girmemize az bir süre kaldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan’da oruçlar tutularak niyet edilecek. 12 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının bu yıl hangi güne denk geldiğini Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yayımladı. İşte 2020 Ramazan başlangıç tarihi ve Ramazan ayının önemi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay… Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, Berat Kandili bu yıl 7 Nisan'da ihya edilecek.