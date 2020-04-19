2020 Ramazanın ilk ve son günü ne zaman?

İslam aleminin en değer verdiği aylardan olan mübarek üç aylardan Ramazan ayına az bir süre kaldı. Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayı çoğunlukla evlerde idrak edilecek. Peki Ramazan bu yıl ne zaman başlıyor? İşte Ramazanın ilk ve son gün tarihi…

RAMAZAN NE ZAMAN? İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.