2020 Sağlık ocakları çalışma saatleri: Aile Sağlık Merkezi (ASM) kaçta açılır, kaçta kapanır?

Eski adıyla sağlık ocakları olan Aile Sağlık Merkezi mahalle, köy gibi daha küçük yerleşimlerde hafif hastalıkları muayene eden, bazı temel tahliller yapar. Peki, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan eski adıyla sağlık ocağı mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2020 AİLE SAĞLIK MERKEZİ (SAĞLIK OCAKLARI) ÇALIŞMA SAATLERİ

Eski adıyla sağlık ocakları, mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Türkiye’de 6300 adet bulunan sağlık ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Günümüzde Aile Sağlık Merkezlerİ, Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlamış ve herkesin bağlı olduğu bir sağlık ocağı oluşturulmuştur.

Her hekim Bakanlığın onayladığı saatlerde çalışır. Çalışma saatleri Aile Sağlık Merkezi'nin sınıfına göre değişir. Vatandaş kendi aile sağlığı merkezinden doktorunun çalışma saatlerini öğrenebilir. Sınıfsız ASM'ler bile sabah 8'de başlar öğle 12.00-13.00 arası ara verir, sonra yeniden başlar ve 17.00'de bitirir.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık Ocakları Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermemektedir.

SAĞLIK OCAKLARINDAN KİMLER NASIL FAYDALANABİLİR?

Sağlık ocaklarından, herhangi bir sağlık sigortasına bağlı olan veya olmayan herkes ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Aile, e-nabızdan kendine en yakın ASM'de uygun olan doktora kendini atayabilir ya da İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurabilir. İkamet ettiğiniz ilde başka bir sağlık ocağından hizmet alamazsınız fakat başka bir ilde misafir hasta olarak gidebilir, muayene olabilirsiniz. Randevu almak isteyenler MHRS (online randevu) sistemini kullanarak ya da alo 182’yi arayarak randevu alabilir.

SAĞLIK OCAKLARININ SUNDUĞU HİZMETLER NELERDİR?

Sağlık ocakları aşağıdaki hizmetleri verebilir:

Muayene yapılabilir, bazı ilaçların reçetesi yazılabilir (hastanelerden raporu çıkarılmış ilaçlar da dahil)

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen (rutin olmayan) sağlık tarama ve aşılama hizmetlerini, Bakanlıkla iş birliği yaparak halka ulaştırır.

Aşı, bebek, çocuk, gebe, lohusa, okul izlemleri, kanser-obezite-kronik hastalık izlemleri ve taramaları yapılır.

Erişkin bağışıklama gerekli risk gruplarında yapılır.

Sağlık konusunda eğitimler verir ve halkı bilinçlendirir.

Aile planlamasında yardımcı olabilir.

Güvenli cinsel ilişki danışmanlığı verir. Ücretsiz doğum kontrol hapı ve prezervatif dağıtımı yapar.

Gebe takibi yapar ve beslenme danışmanlığı sunar.

Emzirme ve anne sütü hakkında danışmanlık sunar.

Lohusa takibi ve bakım hizmeti sunar.

Bebek gelişimi (boy, kilo, baş çevresi) ve aşı takibi yapar.

Çocuğun sağlık şartlarının takibini yapar.

Genel beslenme danışmanlığı sunar.

Aşağıdaki (kan ve idrar) laboratuvar tetkiklerinin istemi yapılabilir:

– Eliza – Hormon

– Biyokimya

– Hematoloji

– İdrar

Sağlık Ocaklarında aşağıdaki raporları verebilir:

– Evlilik raporu

– Askerlik raporu