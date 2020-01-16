2020 SGK çalışma saatleri: SGK saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK, Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur. Dolayısıyla SGK çalışma saatleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hemen herkesi ilgilendiriyor. SGK mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde…

SGK 08:00 – 12:00 öğle 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başlıca görevleri; sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, hizmet sunduğu kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmaktır.

2020 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

SGK hafta içi her gün 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. SGK hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlükleri; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

SGK Genel Müdürlüğü: Ziyabey Caddesi No: 6 Pk: 06520 Balgat – Çankaya – ANKARA

SGK Genel Müdürlük Telefon Numarası: (0312) 207 80 00

Çağrı Merkezi: Alo 170