2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5-22 Şubat 2020 tarihilerinde yapılacak sözlü sınavların ardından sonuçlar 25 Şubat tarihinde ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise süreç sınav itirazı ve atama tercihleri başvurularıyla devam edecek. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi ve detaylı bilgiler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı atama takvimine göre, sözlü sınavlar 5-22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 25 Şubat’ta duyurulacak. Mart ayında tercihlerin alınmasının ardından 18 Mart’ta atama sonuçları açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında sitemizde yer alacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

SÖZLÜ SINAV HAKKINDA BİLGİLER

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak

adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3'te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye

tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek;

sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.