2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura sonuçları için tarih belli mi?

TOKİ başvuruları dün tamamladı. 1 milyonu aşan başvuruların kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ kura sonuçlarının ne zaman çekileceğine dair detaylar ise henüz paylaşılmadı. Ayrıca dün yapılan açıklamada, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında vatandaşların konut finansmanında kamu bankalarının yanında katılım bankaları da dâhil edildiği duyuruldu.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yeri ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

1-1,5 YIL İÇİNCE TESLİM EDİLECEK

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu.