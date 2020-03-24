2020 yılında Türkiye’de saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması var mı?

28 Mart Cumartesi gününü 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece yaz saati uygulaması kapsamında saatler bir saat ileri alınacak. Vatandaşlar, Türkiye’de saatler ileri alınacak mı merak ediyor. İşte Türkiye yaz saati uygulaması başlayacak mı sorusunu yanıtı…

TÜRKİYE’DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de yaz saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler ileri alınmayacak.

YAZ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.