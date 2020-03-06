2020 YKS ne zaman? İşte YKS geç başvuru tarihi…

Yaklaşık 2 milyon öğrenci YKS’ye girecek. Sınav hazırlıklarına devam eden öğrencilerden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularını kaçıranlar geç başvuru tarihini bekliyor. YKS geç başvuruları sadece iki gün sürecek.

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihi olarak 18 – 19 Mart belirlendi. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 105 TL ücret ödeyecek.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS’nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran’da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran’da yapılacak.