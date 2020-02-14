2020’de Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan ne zaman ve 2020 Ramazan Bayramı'nın tarihi ne gibi sorular tüm Müslümanlarca araştırılıyor. İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan’ı bekleyen vatandaşlar 2020’de Ramazan ne zaman sorusunu soruyor. İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay… 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

İLK KANDİL 27 ŞUBAT’TA

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat’ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili’nin tarihi de 27 Şubat olacak.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

21 Mart’ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.