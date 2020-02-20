2020’de şubat ayı kaç çekiyor? Bu yıl şubat ayı kaç gün?

Şubat ayı geldiğinde birçok kişi tarafından kaç gün süreceği merak ediyor. Şubat ayı 4 yılda bir bir gün daha uzun sürüyor. 29 Şubat’lı yıllar dünyanın güneş etrafında dönme süresini tamamlaması birlikte oluşan 6 saatlik zaman diliminin takvime eklenmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. İşte 2020’nin şubat ayı hakkında merak edilenler…

HESAP DEĞİŞEBİLİYOR

29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan “Artık yıl” 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4’e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Binli yıllardaki hesaplamada tam rakamın 400’e bölünebilme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekiyor. 1200, 1600, 2000 gibi yıllar 400’e tam bölünebildikleri için artık yıl olarak takvime yansıtılıyor.