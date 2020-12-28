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2021 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği toplantı bugün gerçekleştirilecek ve 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belli olacak.

Güncellenme: 08:42, 28/12/2020
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2021 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak dördüncü ve son toplantıya işveren ve işçi temsilcileri katılacak.

Online olarak yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 10.30'da başlayacak. Toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı açıklanacak.

“ÜÇ BİN LİRANIN ALTINDA OLMAMALI”

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın gerçekleştireceği son toplantı öncesi açıklamada bulundu. Atalay, asgari ücretle ilgili, “İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir” dedi. (DHA)

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