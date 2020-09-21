21 Eylül On Numara sonuçları açıklandı! İşte On Numara’da haftanın şanslı rakamları…

Milli Piyango tarafından haftanın ilk günü düzenlenen On Numara’da yenilenen sisteme göre, 10, 9, 8, 7, 6 numarananın bilinmesi halinde ikramiye kazanılabiliyor. Ayrıca hiçbir rakamın bilinmemesi halinde de ödül alınabiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara’nın 21 Eylül 2020 tarihli 8. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-10-12-17-19-22-24-27-29-30-32-38-45-49-51-53-55-58-61-62-79-78

BÜYÜK ÖDÜL MİKTARI AÇIKLANDI

On Numara’nın bu haftaki çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı açıklandı. On Numara’da büyük ödül devirlerle birlikte, 599 bin 967 TL olarak belirlendi.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.