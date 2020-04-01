21 şehirde 50 belde, köy ve mahalle karantina altına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü salgını nedeniyle 21 şehirdeki 50 belde, köy ve mahalleni karantina altına alındığını duyurdu. Giriş ve çıkışların durdurulduğu, vatandaşlara gıda yardımı yapılan belde, köy, mezra ve mahallenin yer aldığı şehirler şunlar: Malatya, Bartın, Çorum, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Kütahya, Gümüşhane, Çankırı, Çanakkale, Giresun, Yozgat, Kars, Sivas, Artvin, Rize, Trabzon, Zonguldak ve Van.



Çanakkale, Kütahya, Zonguldak, Bartın, Kars, Bitlis, Van hariç diğer tüm şehirler İç Anadolu‘dan Doğu Anadolu‘ya oradan da Batı Karadeniz‘e bir hat çiziyor.