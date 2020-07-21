21 yaşındaki Arailym 72 gündür kayıp

Bir süredir Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva, 9 Mayıs günü kimlik ve pasaportunu yanına almadan, annesi Saltanat Orynbayeva’yla birlikte yaşadığı evden ayrıldı.

Bir gün sonrasında cep telefonu kapanan 21 yaşındaki kızın annesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için çevre güvenlik kameralarını inceleyerek arama çalışması başlattı.

POLİS SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Arailym Orynbayeva'nın evden çıktıktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde genç kızın evden çıkışı ve ardından caddede sakin bir şekilde yürüdüğü gözleniyor. Maske taktığı görülen genç kızın yanında ise sadece sırt çantası bulunuyor.

HAVADAN KARADAN TARANDI

Daha önce evine yakın kısımdaki dağlık alanda aranan genç kız için bugün de arama çalışması başlatıldı. Son olarak görgü tanıklarının Hurma Çayır Mezarlığı bölgesinden dağlık alana çıktığı beyanı üzerine bu sabah bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve polis ekipleri geldi.

KADAVRA KÖPEĞİ DE ARAMALARA KATILDI

Ekipler üç gruba ayrılarak mezarlık yolundan dağa çıkan patika ve ormanlık alan içerisinde arama çalışmalarına başladı. Bölge drone’la havadan, Melo isimli kadavra arama köpeğiyle de karadan tarandı. Yaklaşık 2.5 saatlik arama çalışması sonucu genç kıza ait herhangi bir ize rastlanmadı. (İHA)